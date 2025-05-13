14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 20:35

На Донетчине в 8 селах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, — ОВА

13 мая 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

Еще из восьми населенных пунктов Дружковской общины Донецкой области принудительно эвакуируют 79 детей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской общины: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение уже было направлено на согласование в военное командование и Координационный штаб.

Напомним, в начале мая в двух селах Шаховской общины приступили к принудительной эвакуации детей с родителями или законными представителями.

Ранее сообщалось, что к концу апреля на подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются более 28 тысяч гражданских жителей, среди них — 21 468 детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация дети Донецкая область Филашкин Вадим Сергеевич Донетчина
В Донецкой области РФ атаковала поезд Укрзализныци: пострадал машинист
12 мая 2025, 10:15
Войска РФ атаковали Донетчину КАБами: ранены 3 гражданских, разрушена инфраструктура
11 мая 2025, 11:50
Обстрелы Константиновки: горели жилые дома, есть пострадавший
10 мая 2025, 11:34
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
В сети показали, что осталось от Торецка
13 мая 2025, 21:13
На Черниговщине в результате пожара погиб человек
13 мая 2025, 21:00
Облачность и дожди: украинцев предупредили о погоде на среду, 14 мая
13 мая 2025, 20:45
Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по позициям оккупантов
13 мая 2025, 20:05
В Кривом Роге подросток бросил коктейль Молотова в синагогу
13 мая 2025, 19:58
Оккупанты ударили КАБами по селу на Харьковщине: есть погибшие и раненые
13 мая 2025, 19:50
В Одесской области исчез 8-летний мальчик
13 мая 2025, 19:45
Киевлянин "продавал" уклонистам дополнительных детей
13 мая 2025, 19:25
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: ранены гражданские
13 мая 2025, 19:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Анна Маляр
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »