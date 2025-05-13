иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Еще из восьми населенных пунктов Дружковской общины Донецкой области принудительно эвакуируют 79 детей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской общины: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение уже было направлено на согласование в военное командование и Координационный штаб.

Напомним, в начале мая в двух селах Шаховской общины приступили к принудительной эвакуации детей с родителями или законными представителями.

Ранее сообщалось, что к концу апреля на подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются более 28 тысяч гражданских жителей, среди них — 21 468 детей.