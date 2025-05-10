11:06  10 травня
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
21:54  09 травня
Посольство США попередило жителів Києва про можливу масштабну повітряну атаку
15:47  09 травня
Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними
UA | RU
UA | RU
10 травня 2025, 11:34

Обстріли Костянтинівки: горіли житлові будинки, є постраждалий

10 травня 2025, 11:34
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Донеччини
Читайте также
на русском языке

Напередодні російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці, одна людина отримала поранення, спалахнули пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в центрі міста загорілася п'ятиповерхівка. Рятувальники приборкали вогонь.

В іншому районі — ще одна пожежа 2-поверхового житлового будинку. Через повторні ворожі обстріли вогнеборцям довелося тимчасово припинити роботи, ризикуючи власним життям.

Близько опівночі російська армія знову била по приватному сектору. Спалахнув житловий будинок і чотири господарські споруди.

Займання вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, в Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів багатоповерхівки, зруйнованої внаслідок авіаудару РФ. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли ДСНС Донецька область російська армія Костянтинівка
Росіяни атакували Сумщину: 150 обстрілів, троє загиблих та четверо поранених
10 травня 2025, 10:45
Окупанти завдали 284 удари по Запорізькій області: троє поранених
10 травня 2025, 09:26
У Херсоні російський дрон вбив цивільного чоловіка
10 травня 2025, 09:10
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
10 травня 2025, 12:56
Онлайн-казино і спецслужби: розслідування УП спричинило кадрові зміни в СБУ
10 травня 2025, 12:20
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
10 травня 2025, 11:06
Росіяни атакували Сумщину: 150 обстрілів, троє загиблих та четверо поранених
10 травня 2025, 10:45
У Генштабі розповіли, скільки окупантів знищили за добу
10 травня 2025, 10:10
До Києва прибули європейські лідери: хто приїхав і що обговорюватимуть
10 травня 2025, 09:38
Окупанти завдали 284 удари по Запорізькій області: троє поранених
10 травня 2025, 09:26
У Херсоні російський дрон вбив цивільного чоловіка
10 травня 2025, 09:10
Євробачення-2025: де українці зможуть дивитися та вболівати за своїх
09 травня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »