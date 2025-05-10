Обстріли Костянтинівки: горіли житлові будинки, є постраждалий
Напередодні російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці, одна людина отримала поранення, спалахнули пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що в центрі міста загорілася п'ятиповерхівка. Рятувальники приборкали вогонь.
В іншому районі — ще одна пожежа 2-поверхового житлового будинку. Через повторні ворожі обстріли вогнеборцям довелося тимчасово припинити роботи, ризикуючи власним життям.
Близько опівночі російська армія знову била по приватному сектору. Спалахнув житловий будинок і чотири господарські споруди.
Займання вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, в Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів багатоповерхівки, зруйнованої внаслідок авіаудару РФ. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки.