На Донеччині з двох сіл розпочато примусову евакуацію дітей

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На Донеччині у двох селах Шахівської громади розпочато примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про села Шахове і Торецьке. Наразі там орієнтовно перебуває 80 дітей.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС.

"Дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, станом на кінець квітня на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати понад 28 тисяч цивільних мешканців. Серед них – 21 468 дітей.