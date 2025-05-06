Росіяни за добу вбили 3 цивільних, ще 16 поранили

ілюстративне фото: ДСНС

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за 5 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Мирнограді, Новоекономічному та Іванопіллі.

Ще 16 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 7055 подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула людина.

Окрім того, Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів. У цей період було зафіксовано 20 ударів по місту. Постраждало четверо осіб.