РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками: є жертва

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У ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула людина

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він додав, що через російський удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Також спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

"В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали семеро мирних жителів, одна людина загинула.