Масована атака дронів на Харків: у ДСНС показали наслідки

фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по Харкову. Падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що через атаку ворога спалахнули масштабні пожежі:

Шевченківський район: згоріли дах та кімната приватного житлового будинку — загалом 400 м².

Київський район: пожежа на ринку знищила 20 торгових об'єктів та пошкодила ще близько 90. Також згоріла будівля ресторану — площа займання склала 700 м².

Холодногірський район: пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та три авто — загальна площа 120 м².

Індустріальний район: горів автомобіль (20 м²), пошкоджена виробнича будівля.

Наслідки атаки ще уточнюються. На місцях працюють рятувальники, поліція та аварійні служби.

Нагадаємо,у вівторок, 6 травня, Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів. У цей період було зафіксовано 20 ударів по місту. Постраждало четверо осіб.