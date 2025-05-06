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06 мая 2025, 09:39

Россияне за сутки убили 3 гражданских, еще 16 ранили

06 мая 2025, 09:39
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иллюстративное фото: ГСЧС
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Российская армия за прошедшие сутки, 5 мая, убила троих жителей Донецкой области, еще 16 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, за 5 мая россияне убили 3 жителей Донбасса: в Мирнограде, Новоэкономическом и Иванополье.

Еще 16 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области – 7055 подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек.

Кроме того, Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу. Пострадали четыре человека.

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