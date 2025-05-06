Россияне за сутки убили 3 гражданских, еще 16 ранили

иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия за прошедшие сутки, 5 мая, убила троих жителей Донецкой области, еще 16 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, за 5 мая россияне убили 3 жителей Донбасса: в Мирнограде, Новоэкономическом и Иванополье.

Еще 16 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области – 7055 подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек.

Кроме того, Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу. Пострадали четыре человека.