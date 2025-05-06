КАБи, дрони та артилерія: ворог атакував Дніпропетровщину

фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, вночі під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району. Пошкоджено два приватні будинки.

Також цієї ночі під ворожим вогнем опинилася Новопавлівська громада Синельниківського району. Росіяни застосували керовані авіабомби (КАБи), пошкоджено інфраструктурні об’єкти. Люди не постраждали.

Вранці 6 травня агресор завдав удару по Марганецькій громаді, застосувавши безпілотник. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська здійснили 479 атак по населених пунктах Запорізької області.