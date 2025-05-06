На Донеччині через російські атаки знищено два водогони

Російська армія пошкодила два із трьох водогонів в Костянтинівці Донецької області, наразі вони не підлягають відновленню

Про це повідомила пресслужба Костянтинівської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості. Вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації.

Так, проводиться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Економно використовуйте воду. Закликаємо до спокою, єдності та взаємної підтримки", – звернулась місцева влада до мешканців.

Нагадаємо, на Донеччині з двох сіл розпочато примусову евакуацію дітей. В регіоні десятки тисяч цивільних залишаються в прифронтовій зоні.