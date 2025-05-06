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06 травня 2025, 07:05

Харків під масованою атакою БПЛА: у місті 20 влучань

06 травня 2025, 07:05
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фото: Харківська ОДА
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Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів. У цей період було зафіксовано 20 ударів по місту

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав двадцять ударів шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях", – написав Терехов.

За його словами під ударами були: Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний райони.

Терехов додав він, що у Київському районі після прильоту сталася пожежа на одному з найбільших ринків міста.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали четверо людей.

Гостру реакцію на стрес отримали 71-річний, 44-річний чоловіки та 52-річна, 59-річна жінки. Їм надається медична допомога.

Наслідки ворожої атаки:

  • Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на плоші 100 м.кв.
  • Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль.Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.
  • Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.
  • Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула людина.

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