Харків під масованою атакою БПЛА: у місті 20 влучань
Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів. У цей період було зафіксовано 20 ударів по місту
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав двадцять ударів шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях", – написав Терехов.
За його словами під ударами були: Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний райони.
Терехов додав він, що у Київському районі після прильоту сталася пожежа на одному з найбільших ринків міста.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали четверо людей.
Гостру реакцію на стрес отримали 71-річний, 44-річний чоловіки та 52-річна, 59-річна жінки. Їм надається медична допомога.
Наслідки ворожої атаки:
- Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на плоші 100 м.кв.
- Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль.Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.
- Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.
- Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.
Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула людина.