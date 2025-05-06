Харків під масованою атакою БПЛА: у місті 20 влучань

фото: Харківська ОДА

Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів. У цей період було зафіксовано 20 ударів по місту

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав двадцять ударів шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях", – написав Терехов.

За його словами під ударами були: Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний райони.

Терехов додав він, що у Київському районі після прильоту сталася пожежа на одному з найбільших ринків міста.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали четверо людей.

Гостру реакцію на стрес отримали 71-річний, 44-річний чоловіки та 52-річна, 59-річна жінки. Їм надається медична допомога.

Наслідки ворожої атаки:

Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на плоші 100 м.кв.

Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль.Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.

Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.

Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула людина.