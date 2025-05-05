Российские войска ранили 10 жителей Донетчины

фото: Вадим Филашкин

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"За 4 мая россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 5 в Покровске, 3 в Дружковке и 2 в Заречном", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, с начала войны РФ убила более трех тысяч и ранила более семи тысяч мирных жителей (без учета Мариуполя и Волновахи).

Напомним, в результате ударов россиян по Донецкой области в воскресенье, 4 мая, ранения получили шесть человек.