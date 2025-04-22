Масований обстріл Харкова: рятувальники загасили пожежі, вже 8 постраждалих
До восьми людей зросла кількість постраждалих внаслідок атаки ударними БпЛА по Харкову та області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"Виникли пожежі: горіли приватний будинок, складська і господарча будівлі, автомобілі та суха трава", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники вже приборкали вогонь. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти масовано атакували Харків "шахедами". Раніше повідомлялося про влучання і сімох постраждалих.
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