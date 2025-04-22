Россияне обстреляли Мирноград Донецкой области: 3 погибших и 2 раненых
Сегодня днем, 22 апреля, оккупанты обстреляли Мирноград Покровского района. В результате вражеских атак погибли три человека, двое гражданских пострадали
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва — 72-летний мужчина, погибший в частном секторе", — говорится в сообщении.
Также в центре города два человека получили ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу.
Вадим Филашкин еще раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.
Напомним, в результате атаки ФАБами на Запорожье пострадали 26 человек, погибла женщина.
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