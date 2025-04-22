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22 апреля 2025, 17:00

Россияне обстреляли Мирноград Донецкой области: 3 погибших и 2 раненых

22 апреля 2025, 17:00
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фото: Вадим Филашкин
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Сегодня днем, 22 апреля, оккупанты обстреляли Мирноград Покровского района. В результате вражеских атак погибли три человека, двое гражданских пострадали

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва — 72-летний мужчина, погибший в частном секторе", — говорится в сообщении.

Также в центре города два человека получили ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Вадим Филашкин еще раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.

Напомним, в результате атаки ФАБами на Запорожье пострадали 26 человек, погибла женщина.

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война обстрелы погибшие оккупанты Донецкая область пострадавшие Филашкин Вадим Сергеевич
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