Россияне обстреляли Мирноград Донецкой области: 3 погибших и 2 раненых

фото: Вадим Филашкин

Сегодня днем, 22 апреля, оккупанты обстреляли Мирноград Покровского района. В результате вражеских атак погибли три человека, двое гражданских пострадали

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва — 72-летний мужчина, погибший в частном секторе", — говорится в сообщении.

Также в центре города два человека получили ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Вадим Филашкин еще раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.

Напомним, в результате атаки ФАБами на Запорожье пострадали 26 человек, погибла женщина.