Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 23

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Число поранених внаслідок авіаційного удару КАБами по Запоріжжю сьогодні, 22 квітня, збільшилося до 23. Одна людина загинула, серед поранених — четверо дітей

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, через удар росіян по Запоріжжю четверо дітей дістали поранень.

"Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається уся необхідна допомога", – уточнив очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні після 11:30 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка.