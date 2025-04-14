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14 квітня 2025, 14:45

Окупанти вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: пошкоджені будинки та крамниці

14 квітня 2025, 14:45
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фото: Херсонська ОВА
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У понеділок, 14 квітня, окупанти обстріляли з РСЗВ селище Новорайськ Бериславського району. Через атаку в населеному пункті пошкоджені цивільна інфраструктура й транспорт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Війська РФ вдарили по селищу щонайменше пʼять разів. Цього разу по Новорайську "прилетіло" з реактивної артилерії.

"Через це потрощено близько десяти будинків, крамниці, транспортні засоби, енергетичну та соціальну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини три людини загинули, постраждали шестеро мирних мешканців.

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