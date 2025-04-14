Окупанти вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: пошкоджені будинки та крамниці

фото: Херсонська ОВА

У понеділок, 14 квітня, окупанти обстріляли з РСЗВ селище Новорайськ Бериславського району. Через атаку в населеному пункті пошкоджені цивільна інфраструктура й транспорт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Війська РФ вдарили по селищу щонайменше пʼять разів. Цього разу по Новорайську "прилетіло" з реактивної артилерії.

"Через це потрощено близько десяти будинків, крамниці, транспортні засоби, енергетичну та соціальну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини три людини загинули, постраждали шестеро мирних мешканців.