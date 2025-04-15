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15 апреля 2025, 08:50

Россияне убили одного и ранили четырех жителей Донбасса

15 апреля 2025, 08:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На Донетчине за последние сутки российские войска убили одного мирного жителя, а также еще четырех ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, за 14 апреля россияне убили 1 жителя Донбасса: в Покровске. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

Филашкин добавил, что с начала вторжения российские захватчики убили по меньшей мере 3141 человека, а еще не менее 6931 получили ранения. Эта статистика не включает данные о жертвах в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в течение суток кафиры нанесли 517 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

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