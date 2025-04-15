02:35  15 апреля
В пик весенних праздников: в Украине может подорожать мясо - эксперт назвал, насколько
02:17  15 апреля
На Волыни мужчина взорвал себя гранатой в собственном авто
01:17  15 апреля
За границу за 8000 долларов: на Закарпатье пограничники сорвали побег в Румынию
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2025, 06:35

Город-призрак: ВСУ показали, как выглядит разрушенный россиянами Торецк

15 апреля 2025, 06:35
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Бойцы 100-й ОМБр запечатлели, как в апреле 2025 года выглядит разрушенный оккупантами Торецк Донецкой области. Когда-то цветущий город шахтеров россияне превратили в "город-призрак"

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, передает RegioNews.

"Весна в Торецке… В течение девяти месяцев 100 омбр вместе с приданными ей подразделениями ведет Битву за Торецк. За это время взбешенный "р***кий мир" превратил когда-то цветущий город украинского Донбасса в город-призрак…", – говорится в сообщении.

Напомним, в Торецке ВСУ заметили российских военных, которые маскировались под гражданских.

Ранее аэроразведка бригады "Хищник" патрульной полиции сняла, как по состоянию на 6 января выглядит уничтоженный российской оккупационной армией Торецк.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты ВСУ Донецкая область Торецк разрушения Бахмутское направление
Украинские воины показали, как бомбер "Баба Яга" охотится на танки и арту россиян под Бахмутом
15 апреля 2025, 03:35
Силы обороны уничтожили пехоту и технику россиян в Луганской области
15 апреля 2025, 01:30
Москва не боится: Зеленский рассказал, к чему пропагандисты Кремля уже готовят россиян
15 апреля 2025, 00:10
Все новости »
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Без угрозы с моря: российские ракетоносители не зафиксированы
15 апреля 2025, 06:58
В Сумской области уничтожили 90-килограммовую боевую часть российского беспилотника
15 апреля 2025, 06:12
На Прикарпатье на стоянке сгорели два автобуса
15 апреля 2025, 05:45
Бойцы бригады "Гарт" накрыли окупантов огнем на севере Харьковщины
15 апреля 2025, 05:23
С начала года общие потери РФ превысили 140 тысяч солдат, — Сырский
15 апреля 2025, 04:50
В Киевской области мужчину судили за продажу фальсифицированного горючего
15 апреля 2025, 04:21
В Николаеве в горящем доме обнаружили тело человека
15 апреля 2025, 04:00
Украинские воины показали, как бомбер "Баба Яга" охотится на танки и арту россиян под Бахмутом
15 апреля 2025, 03:35
В Луганской области оккупанты не платят зарплаты коммунальщикам
15 апреля 2025, 03:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »