Город-призрак: ВСУ показали, как выглядит разрушенный россиянами Торецк

скриншот с видео

Бойцы 100-й ОМБр запечатлели, как в апреле 2025 года выглядит разрушенный оккупантами Торецк Донецкой области. Когда-то цветущий город шахтеров россияне превратили в "город-призрак"

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, передает RegioNews.

"Весна в Торецке… В течение девяти месяцев 100 омбр вместе с приданными ей подразделениями ведет Битву за Торецк. За это время взбешенный "р***кий мир" превратил когда-то цветущий город украинского Донбасса в город-призрак…", – говорится в сообщении.

Напомним, в Торецке ВСУ заметили российских военных, которые маскировались под гражданских.

Ранее аэроразведка бригады "Хищник" патрульной полиции сняла, как по состоянию на 6 января выглядит уничтоженный российской оккупационной армией Торецк.