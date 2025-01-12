У Торецьку помітили російських військових, які маскувалися під цивільних

фото: facebook.com/28mechanizedbrigade

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінки бригади у соцмережах.

"Переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності", - розповіли українські військові, наголосивши, що подібні дії ворога є порушенням правил ведення війни.

Зазначається, що у такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.

"Це ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не "стріляє в усе, що рухається", як це роблять окупанти", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як розбили на Харківщині польовий склад та вісім укриттів окупантів.