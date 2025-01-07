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07 січня 2025, 06:15

Торецьк у вогні: як виглядає зруйноване росіянами місто в січні 2025 року

07 січня 2025, 06:15
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скріншот із відео
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Аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як станом на 6 січня виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк Донецької області

Відео міста з висоти пташиного польоту оприлюднила Патрульна поліція України, передає RegioNews.

"Торецьк у вогні. Російська армія використовує звичну для себе тактику — "випаленої землі". Ворог посилює штурми", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни 93-ї ОМБр, які обороняють Торецьк Донецької області, зафільмували стан розбитого міста у грудні минулого року.

Раніше бійці 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафільмували, як наприкінці листопада 2024 року виглядає зруйнований російськими військами Торецьк.

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