Торецьк у вогні: як виглядає зруйноване росіянами місто в січні 2025 року
Аеророзвідка бригади "Хижак" патрульної поліції зафільмувала, як станом на 6 січня виглядає знищений російською окупаційною армією Торецьк Донецької області
Відео міста з висоти пташиного польоту оприлюднила Патрульна поліція України, передає RegioNews.
"Торецьк у вогні. Російська армія використовує звичну для себе тактику — "випаленої землі". Ворог посилює штурми", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни 93-ї ОМБр, які обороняють Торецьк Донецької області, зафільмували стан розбитого міста у грудні минулого року.
Раніше бійці 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафільмували, як наприкінці листопада 2024 року виглядає зруйнований російськими військами Торецьк.
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