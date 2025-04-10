Росіяни вбили чотирьох людей на Донеччині

ілюстративне фото: Поліція Донецької області

Про це у заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Новоекономічному, Багатирі, Костянтинівці і Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 3135 людей, 6911 осіб були поранені.

Дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в Херсонській області протягом минулої доби, 9 квітня, внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. На Харківщині через російські удари постраждали троє людей.