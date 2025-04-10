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10 квітня 2025, 09:46

Росіяни вбили чотирьох людей на Донеччині

10 квітня 2025, 09:46
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ілюстративне фото: Поліція Донецької області
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Минулої доби, 9 квітня, у Донецькій області внаслідок обстрілів військами РФ загинули четверо мирних жителів, двоє поранені

Про це у заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Новоекономічному, Багатирі, Костянтинівці і Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 3135 людей, 6911 осіб були поранені.

Дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в Херсонській області протягом минулої доби, 9 квітня, внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. На Харківщині через російські удари постраждали троє людей.

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