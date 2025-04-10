07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
04:50  10 квітня
Пити вже не зможе: чоловіку заборонили відвідувати всі бари через жорстоку бійку
05:38  10 квітня
На Київщині затримали браконьєра з уловом на 700 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 09:35

У Харківській області за добу через російські удари постраждали троє людей

10 квітня 2025, 09:35
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На Харківщині упродовж минулої доби через російські удари постраждали троє людей

Як передає RegioNews, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

В Білому Колодязі Чугуївського району через удар FPV-дрону постраждала 67-річна жінка.

У Слобожанському Харківського району внаслідок обстрілу постраждала 50-річна жінка.

В Куп'янську внаслідок обстрілу на власному подвір'ї постраждав 64-річний чоловік.

В Івашках Богодухівського району внаслідок застосування FPV-дрону зруйнований приватний будинок.

Поблизу Гурʼєва Богодухівського району зафіксоване влучання двох КАБів.

У Павловому Богодухівського району на відкритій території виявили БПЛА невідомого типу.

В Куп'янську внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

У Шийківці Ізюмського району внаслідок обстрілу, попередньо із РСЗВ, горіли залишки зруйнованої господарчої споруди на площі 15 кв. м.

У Благодатівці Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені вікна, дах та паркан приватного домоволодіння.

У Золочеві Богодухівського району зафіксоване влучання КАБу за межами села.

За словами Синєгубова, минулої доби на Куп’янському напрямку відбулося дві атаки російських військ. Сили оборони відбивали ворожі штурмові дії неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські викрили чергову колаборантку, яка працювала на окупаційну владу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Синєгубов Олег Васильович Харківська область Харківська ОВА війна обстріли
Прикордонники показали, як знищують ворожі гармати під Вовчанськом
10 квітня 2025, 08:29
На Харківщині прикордонники зірвали ворожий штурм, знищивши танк окупантів
10 квітня 2025, 02:15
Прикордонники показали, як знищують техніку росіян на Харківщині
09 квітня 2025, 14:03
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Росіяни вбили чотирьох людей на Донеччині
10 квітня 2025, 09:46
Нічна атака на Київ: ППО знищила 16 з 30 ворожих дронів
10 квітня 2025, 09:33
Керівник ТЦК із Запорізької області, який скаржився на важку роботу, був офіцером російської армії і воював проти Чечні
10 квітня 2025, 09:05
Херсонщина під вогнем: один загиблий, ще двоє – постраждали
10 квітня 2025, 09:03
Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
10 квітня 2025, 08:46
Прикордонники показали, як знищують ворожі гармати під Вовчанськом
10 квітня 2025, 08:29
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
10 квітня 2025, 08:28
На Прикарпатті викрили 23-річного наркодилера: йому світить до 10 років тюрми
10 квітня 2025, 08:14
Запорізька область: ворожа артилерія та авіація вдарили понад 400 разів
10 квітня 2025, 07:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »