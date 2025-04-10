У Харківській області за добу через російські удари постраждали троє людей

фото: ілюстративне

На Харківщині упродовж минулої доби через російські удари постраждали троє людей

Як передає RegioNews, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

В Білому Колодязі Чугуївського району через удар FPV-дрону постраждала 67-річна жінка.

У Слобожанському Харківського району внаслідок обстрілу постраждала 50-річна жінка.

В Куп'янську внаслідок обстрілу на власному подвір'ї постраждав 64-річний чоловік.

В Івашках Богодухівського району внаслідок застосування FPV-дрону зруйнований приватний будинок.

Поблизу Гурʼєва Богодухівського району зафіксоване влучання двох КАБів.

У Павловому Богодухівського району на відкритій території виявили БПЛА невідомого типу.

В Куп'янську внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

У Шийківці Ізюмського району внаслідок обстрілу, попередньо із РСЗВ, горіли залишки зруйнованої господарчої споруди на площі 15 кв. м.

У Благодатівці Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені вікна, дах та паркан приватного домоволодіння.

У Золочеві Богодухівського району зафіксоване влучання КАБу за межами села.

За словами Синєгубова, минулої доби на Куп’янському напрямку відбулося дві атаки російських військ. Сили оборони відбивали ворожі штурмові дії неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські викрили чергову колаборантку, яка працювала на окупаційну владу.