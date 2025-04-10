Россияне убили четырех человек в Донецкой области

иллюстративное фото: Полиция Донецкой области

За прошедшие сутки, 9 апреля, в Донецкой области в результате обстрелов войсками РФ погибли четверо мирных жителей, двое ранены

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

По его словам, россияне убили 4 жителей Донбасса: в Новоэкономическом, Богатыре, Константиновке и Покровске. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 3135 человек, 6911 человек были ранены.

Данные приведены без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки, 9 апреля, в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения. На Харьковщине из-за российских ударов пострадали три человека.