07:44  10 апреля
Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
04:50  10 апреля
Пить уже не сможет: мужчине запретили посещать все бары из-за жестокой драки
05:38  10 апреля
На Киевщине задержали браконьера с уловом на 700 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2025, 09:46

Россияне убили четырех человек в Донецкой области

10 апреля 2025, 09:46
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Полиция Донецкой области
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 9 апреля, в Донецкой области в результате обстрелов войсками РФ погибли четверо мирных жителей, двое ранены

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

По его словам, россияне убили 4 жителей Донбасса: в Новоэкономическом, Богатыре, Константиновке и Покровске. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 3135 человек, 6911 человек были ранены.

Данные приведены без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки, 9 апреля, в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения. На Харьковщине из-за российских ударов пострадали три человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война погибшие Донецкая область гражданские раненые
В Харьковской области за сутки из-за российских ударов пострадали три человека
10 апреля 2025, 09:35
Ночная атака на Киев: ПВО уничтожило 16 из 30 вражеских дронов
10 апреля 2025, 09:33
Херсонщина под огнем: один погибший, еще двое – пострадали
10 апреля 2025, 09:03
Все новости »
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
На Киевщине под колесами поезда погиб 48-летний мужчина
10 апреля 2025, 10:04
В Николаеве коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки вражеских беспилотников
10 апреля 2025, 09:57
В Харьковской области за сутки из-за российских ударов пострадали три человека
10 апреля 2025, 09:35
Ночная атака на Киев: ПВО уничтожило 16 из 30 вражеских дронов
10 апреля 2025, 09:33
Жаловавшийся на тяжелую работу руководитель ТЦК из Запорожской области был офицером российской армии и воевал против Чечни
10 апреля 2025, 09:05
Херсонщина под огнем: один погибший, еще двое – пострадали
10 апреля 2025, 09:03
Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: есть повреждения
10 апреля 2025, 08:46
Пограничники показали, как уничтожают вражеские пушки под Волчанском
10 апреля 2025, 08:29
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
10 апреля 2025, 08:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Юрий Бутусов
Александр Коваленко
Игорь Луценко
Все блоги »