На Донеччині прикордонники ліквідували 17 російських штурмовиків: відео
Протягом тижня пілоти ударних дронів "Фенікс" бригада "Помста" завдали окупантам значних втрат на Донеччині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Захисники показали тижневу підбірку уражень живої сили противника.
"Масове знищення російської піхоти – 17 ліквідованих та 11 поранених окупантів на Краматорському напрямку", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Донеччині бригада "Помста" знищила дві російські БМП і танк.
Раніше бійці "Помсти" уразили російську бронетехніку та польові склади БК на Харківщині.
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