Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 4 квітня
Протягом минулої доби, 3 квітня, Сили оборони України знищили 1 380 російських загарбників, сім танків, одну систему РСЗВ, 30 бойових броньованих машин, 38 артсистем, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 66 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 920 тисяч солдат.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор".
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