Бригада "Помста" знищила на Донеччині дві російські БМП і танк
У Донецькій області російські окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Загарбників ліквідували пілоти прикордонного підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Захисники спалили окупантів разом із бронетехнікою за допомогою ударних дронів.
"Прицільним вогнем вони завдали точних ударів по окупантах та знищивши 2 БМП та танк противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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