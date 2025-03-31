Бригада "Помста" уразила російську бронетехніку та польові склади БК на Харківщині
У Харківській області воїни прикордонної комендатури швидкого реагування РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" нещадно нищать російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Напередодні захисники знищили п'ять броньовиків та польові склади загарбників.
"Неймовірні результати полювання пілотів "Феніксу" на Харківщині. Палало так, що з космосу було видно!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 30 березняВсі новини »
30 березня 2025, 13:20Сили ППО знищили 65 російських безпілотників, які вночі атакували Україну
30 березня 2025, 11:11Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині
30 березня 2025, 10:15
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
На Чернігівщині помітили родину червонокнижних лосів: відео
31 березня 2025, 07:10Харків під атакою дронів: за ніч прогриміло шість вибухів
31 березня 2025, 07:09Польща завершила облаштування електронного загородження на кордоні з Білоруссю
31 березня 2025, 06:09На Херсонщині в полі знайшли та знищили російську авіабомбу ФАБ-250
31 березня 2025, 05:41Освоєння Арктики та міжнародна політика: яку роль може відіграти Україна
31 березня 2025, 05:14За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10,5 тисяч росіян
31 березня 2025, 04:45У Дніпрі автівка влетіла у відбійник: рятувальники деблокували постраждалого
31 березня 2025, 04:12На Рівненщині легковик зіткнувся з мінівеном: є жертва та постраждалі
31 березня 2025, 03:39На Волині браконьєри підстрелили єгеря та вбили його дружину
31 березня 2025, 03:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі блоги »