Бригада "Помста" уразила російську бронетехніку та польові склади БК на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Напередодні захисники знищили п'ять броньовиків та польові склади загарбників.

"Неймовірні результати полювання пілотів "Феніксу" на Харківщині. Палало так, що з космосу було видно!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.