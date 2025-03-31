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31 березня 2025, 06:40

Бригада "Помста" уразила російську бронетехніку та польові склади БК на Харківщині

31 березня 2025, 06:40
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фото: ДПСУ
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У Харківській області воїни прикордонної комендатури швидкого реагування РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" нещадно нищать російських окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Напередодні захисники знищили п'ять броньовиків та польові склади загарбників.

"Неймовірні результати полювання пілотів "Феніксу" на Харківщині. Палало так, що з космосу було видно!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.

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