В Донецкой области пограничники ликвидировали 17 российских штурмовиков: видео
В течение недели пилоты ударных дронов "Феникс" бригада "Месть" нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники показали недельную подборку поражений живой силы противника.
"Массовое уничтожение российской пехоты – 17 ликвидированных и 11 раненых оккупантов на Краматорском направлении", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Донецкой области бригада "Месть" уничтожила две российские БМП и танк.
Ранее бойцы "Мести" поразили российскую бронетехнику и полевые склады БК на Харьковщине.
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