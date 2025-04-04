Захисники Харківщини спалили дві російські САУ "Гіацинт-С" вартістю $4 млн кожна
Пілоти ударних дронів "Фенікс" 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса завдали нищівних ударів по російських позиціях на Харківщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Влучною роботою знищено дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С", кожна з яких коштує понад $4 млн", – йдеться у повідомленні.
Також прикордонники спалили позиції росіян і ліквідували близько десятка загарбників.
Нагадаємо, раніше воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.
Бригада "Помста" знищила на Донеччині дві російські БМП і танкВсі новини »
03 квітня 2025, 15:10Бійці бригади "Помста" показали, як знищують ворожу техніку на Луганщині
03 квітня 2025, 08:56Прикордонники знищили російські комплекси спостереження "Муром-П" та "Муром-М"
03 квітня 2025, 04:38
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 4, поранені 35 людей
04 квітня 2025, 07:47До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон-камікадзе "Амага-10", – Міноборони
04 квітня 2025, 07:23У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр" з моря
04 квітня 2025, 07:15БпЛА, водії та стрільці: які спеціальності найзатребуваніші в центрах рекрутингу ЗСУ
04 квітня 2025, 07:10Запорізький район під ударом БпЛА: постраждав цивільний, загорівся магазин
04 квітня 2025, 07:00Спочатку каявся, потім - передумав: на Житомирщині судили чоловіка, який отримав повістку, але не дійшов до ТЦК
04 квітня 2025, 06:55Закупівля неякісного одягу для військових: на Кіровоградщині судитимуть депутата міськради
04 квітня 2025, 06:17Знищені РСЗВ та БМП: бійці "Феніксу" показали удари по ворожих цілях на Луганщині
04 квітня 2025, 05:52У Китаї заборонили "кохання" для американських чиновників
04 квітня 2025, 05:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях