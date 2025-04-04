У Мелітополі підірвали бронеавтомобіль із "кадирівцями"
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено броньований автомобіль "Тіґр", що належав російським окупантам
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.
Зазначається, що бронемашина вибухнула 3 квітня на околиці Мелітополя.
"Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу Ахмат Восток. Втрати ворога склали щонайменше п’ять "кадировців", – йдеться у повідомленні.
У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор".
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