У Мелітополі підірвали бронеавтомобіль із "кадирівцями"

фото: ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено броньований автомобіль "Тіґр", що належав російським окупантам

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що бронемашина вибухнула 3 квітня на околиці Мелітополя.

"Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу Ахмат Восток. Втрати ворога склали щонайменше п’ять "кадировців", – йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор".