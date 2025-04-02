Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
У Покровській громаді Донецької області досі залишаються 3926 людей, у самому місті – 1300 жителів
Про це в телеефірі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
"У Покровській громаді зараз знаходяться 3 926 людей, а в самому місті – 1300. Обстановка там найскладніша", - повідомив очільник регіону.
Станом на початок квітня у громаді працюють пункти незламності, куди людям привозять гуманітарну допомогу.
Також він зазначив, що евакуація з Покровська триває.
Нагадаємо, на Донеччині викрили масштабну схему незаконного видобутку вугілля.
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