Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті

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У Покровській громаді Донецької області досі залишаються 3926 людей, у самому місті – 1300 жителів

Про це в телеефірі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У Покровській громаді зараз знаходяться 3 926 людей, а в самому місті – 1300. Обстановка там найскладніша", - повідомив очільник регіону.

Станом на початок квітня у громаді працюють пункти незламності, куди людям привозять гуманітарну допомогу.

Також він зазначив, що евакуація з Покровська триває.

Нагадаємо, на Донеччині викрили масштабну схему незаконного видобутку вугілля.