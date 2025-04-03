Херсон живе: у березні в місті народилися 14 немовлят
У березні в перинатальному центрі Херсона на світ з'явилися 14 немовлят: вісім хлопчиків і шість дівчаток. Це на троє малюків більше, ніж у лютому 2025 року
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
"Херсон живе. Вітаємо щасливі родини з поповненням і зичимо новонародженим здоров’я та світлого, мирного майбутнього", – побажав Роман Мрочко.
Водночас він закликав батьків подбати про тимчасове перебування малюків у безпечніших регіонах до стабілізації ситуації в Херсонській громаді.
Нагадаємо, багатодітна жителька Запорізької області переїхала до Чернівців, рятуючи свою родину від російських обстрілів. На Буковині вона народила вже 12 дитину.
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