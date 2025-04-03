Сколько гражданских остается на Донбассе: актуальные данные

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На территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, ныне остаются 284 тысячи гражданских, среди них почти 22 тысячи детей

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на онлайн-брифинг чиновника Донецкой ОВА Дмитрия Петлина, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на 1 апреля в целом из подконтрольной украинским властям территории области было эвакуировано более 1 млн 216 тыс. гражданского населения.

Из которых 189 700 – это дети и около 46 500 – лица с инвалидностью.

Петлин уточнил, что среди гражданских лиц, которые остаются на подконтрольной Украине территории Донетчины, насчитывается 21 940 детей.

Напомним, в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей. В ОВА назвали список населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что из приграничной зоны Сумщины удалось эвакуировать семерых местных жителей, среди которых двое детей.