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02 квітня 2025, 08:00

Збитків на 5 млрд грн: на Донеччині викрили масштабну схему незаконного видобутку вугілля

02 квітня 2025, 08:00
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фото: ДБР
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На Донеччині слідчі Державного бюро розслідувань ліквідували масштабну схему незаконного видобутку вугілля, через яку державі завдано збитків на понад 5 мільярдів гривень. Нелегальний видобуток здійснювався на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська в селищі Курицине Краматорського району

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, ще в 2021 році одне з приватних підприємств отримало ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля, проте роботи так і не розпочало. Натомість група осіб самовільно захопила цю ділянку та організувала незаконний видобуток вугілля.

До складу злочинної організації входило 10 осіб, включно з організатором, які відповідали за видобуток, охорону території, облік та збут викраденої корисної копалини. Без жодних дозвільних документів зловмисники здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів.

"Для цього навіть переробили старий неробочий вентиляційний канал шахти Свято-Покровська у ствол для спуску під землю для шахтарів", — йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, до оборудки був причетний і голова місцевої територіальної громади. Він допоміг аферистам отримати землю, підробивши документи щодо її оренди, а також сприяв прикриттю нелегальної діяльності.

Правоохоронці припинили незаконний видобуток. Наразі тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Держбюро розслідувань зупинили на Донеччині незаконний видобуток вугілля на понад мільярд гривень.

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