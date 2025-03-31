Прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
У Донецькій області пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» уразили ворожий засіб РЕБ, знищили гармату та кілька польових складів, а також ліквідували групу окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
"Фенікс" – один з найефективніших підрозділів безпілотних систем у складі Сил оборони України. Комендатура діє в складі славетної бригади Гвардії наступу "Помста".
Нагадаємо, на Донеччині для вчителів-колаборантів проводять чекістські курси.
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