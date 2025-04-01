На Донеччині війська РФ вдарили по житловим будинкам: виникла пожежа, є руйнування

фото: ДСНС України у Донецькій області

Сьогодні вдень окупанти завдали удару по житловій забудові міста Білицьке Покровського району. Снаряд влучив поблизу п’ятиповерхівки. Виникла пожежа в одній з квартир

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

На щастя, внаслідок ворожої атаки люди не постраждали.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний будинок і три приватні житлові будинки. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на сусідні помешкання.

Нагадаємо, вранці 1 квітня росіяни завдали ударів по енергетиці в Херсоні. Без електропостачання залишилися 45 тисяч споживачів.