На Донеччині війська РФ вдарили по житловим будинкам: виникла пожежа, є руйнування
Сьогодні вдень окупанти завдали удару по житловій забудові міста Білицьке Покровського району. Снаряд влучив поблизу п’ятиповерхівки. Виникла пожежа в одній з квартир
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
На щастя, внаслідок ворожої атаки люди не постраждали.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний будинок і три приватні житлові будинки. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на сусідні помешкання.
Нагадаємо, вранці 1 квітня росіяни завдали ударів по енергетиці в Херсоні. Без електропостачання залишилися 45 тисяч споживачів.
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