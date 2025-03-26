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26 березня 2025, 09:55

Окупанти вбили 3 мешканців Донеччини, є поранені

26 березня 2025, 09:55
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фото: Вадим Філашкін
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Минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини. Ще троє цивільних дістали поранення

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, у Покровську загинула одна людина, пошкоджені два приватні будинки, багатоповерхівка й автівка.

У Краматорському районі:

  • у Новопавлівці Новодонецької громади зруйнована адмінбудівля;
  • у Куртівці Дружківської громади дві людини загинули і одна поранена, пошкоджені приватні будинки й автомобілі;
  • у Костянтинівці пошкоджені 48 приватних будинків, три лінії електропередач, два газогони та авто.
  • У Плещіївці Іллінівської громади поранені дві людини.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджені 20 будинків.

"Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня російські терористи вдарили авіаційною бомбою по селу Куртівка Краматорського району. Внаслідок ворожої атаки загинули 3-річна дівчинка з мамою, ще одна дитина дістала поранення й переломи.

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