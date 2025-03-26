фото: Сергій Лисак

Вчора ввечері та сьогодні вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. У Кривому Розі виникли пожежі. Під вогнем була й Нікопольщина. В області активно працювала ППО

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, надзвичайники оперативно приборкали пожежі в Кривому Розі.

"У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто. На щастя, минулося без постраждалих", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

На Нікопольщині під ворожі удари потрапили Нікополь і Марганецька громада. Через російські обстріли пошкоджені два багатоквартирні будинки та легковик. Руйнування зафіксували на одному з підприємств.

Сергій Лисак додав, що над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 12 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня російські війська здійснили масовану атаку ударних дронів на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Зруйнована інфраструктура.