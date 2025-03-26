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26 березня 2025, 08:45

Масовані удари дронів по Дніпропетровщині: зруйноване підприємство та пошкоджені будинки

26 березня 2025, 08:45
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фото: Сергій Лисак
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Вчора ввечері та сьогодні вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. У Кривому Розі виникли пожежі. Під вогнем була й Нікопольщина. В області активно працювала ППО

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, надзвичайники оперативно приборкали пожежі в Кривому Розі.

"У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто. На щастя, минулося без постраждалих", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

На Нікопольщині під ворожі удари потрапили Нікополь і Марганецька громада. Через російські обстріли пошкоджені два багатоквартирні будинки та легковик. Руйнування зафіксували на одному з підприємств.

Сергій Лисак додав, що над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 12 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня російські війська здійснили масовану атаку ударних дронів на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Зруйнована інфраструктура.

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війна обстріли окупанти Дніпропетровська область Кривий Ріг БПЛА атака ППО Лисак Сергій Петрович Нікопольщина
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