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26 марта 2025, 09:55

Оккупанты убили 3 жителей Донетчины, есть раненые

26 марта 2025, 09:55
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фото: Вадим Филашкин
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За прошедшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области. Еще трое гражданских получили ранения

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, в Покровске погиб один человек, повреждены два частных дома, многоэтажка и автомобиль.

В Краматорском районе:

  • в Новопавловке Новодонецкой общины разрушено админздание;
  • в Куртовке Дружковской общины два человека погибли и один ранен, повреждены частные дома и автомобили;
  • в Константиновке повреждены 48 частных домов, три линии электропередач, два газопровода и авто.
  • В Плещеевке Ильиновской общины ранены два человека.

В Северске Бахмутского района повреждены 20 домов.

"Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 213 человек, в том числе 21 ребенка", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта российские террористы ударили авиационной бомбой по селу Куртовка Краматорского района. В результате вражеской атаки погибли 3-летняя девочка с мамой, еще один ребенок получил ранения и переломы.

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