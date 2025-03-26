Оккупанты убили 3 жителей Донетчины, есть раненые

фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области. Еще трое гражданских получили ранения

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, в Покровске погиб один человек, повреждены два частных дома, многоэтажка и автомобиль.

В Краматорском районе:

в Новопавловке Новодонецкой общины разрушено админздание;

в Куртовке Дружковской общины два человека погибли и один ранен, повреждены частные дома и автомобили;

в Константиновке повреждены 48 частных домов, три линии электропередач, два газопровода и авто.

В Плещеевке Ильиновской общины ранены два человека.

В Северске Бахмутского района повреждены 20 домов.

"Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 213 человек, в том числе 21 ребенка", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта российские террористы ударили авиационной бомбой по селу Куртовка Краматорского района. В результате вражеской атаки погибли 3-летняя девочка с мамой, еще один ребенок получил ранения и переломы.