Росіяни обстріляли Донеччину: є загиблий і поранені

фото: Донецька ОВА

Російські війська завдали ударів по трьох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, в околицях Костянтинівки росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто — убили 52-річного чоловіка.

По Лиману росіяни вдарили п'ятьма ракетами зі "Смерчів" — там 2 людини поранено, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газогін, авто і гараж. Ще 1 людина поранена у Покровську.

За даними ОВА, російські загарбники за минулу добу, 20 березня, завдали поранень сімом жителям Донецької області.





Нагадаємо, в ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.