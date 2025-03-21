На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"
Вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба ефективно відпрацювали по ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 21 березня у небі над Сумщиною підрозділами ППО області знищено 14 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 758 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.
Нагадаємо, на Сумському напрямку прикордонники знищили дронами замасковану ворожу 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", техніку та особовий склад російської окупаційної армії.
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