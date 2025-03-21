Россияне обстреляли Донбасс: есть погибший и раненые

фото: Донецкая ОВА

Российские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Донбасса, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения

Об этом сообщили в главе Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, в окрестностях Константиновки россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто — убили 52-летнего мужчину.

По Лиману россияне ударили пятью ракетами из "Смерчей" - там 2 человека ранены, повреждены 23 дома, линия электропередач, газопровод, авто и гараж. Еще 1 человек ранен в Покровске.

По данным ОВА, российские захватчики за минувшие сутки, 20 марта, нанесли ранения семи жителям Донецкой области.

Напомним, в ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Хмельнитчина, Сумщина и Киевщина.