"Три сокири" відплати: артилеристи ГУР показали, як нищать окупантів під Покровськом
Бійці підрозділу "Art Division" у складі "Спецпідрозділу Тимура" вогнем із гаубиці M777 нищать ворожі цілі на Покровському напрямку
Ексклюзивні кадри знищення російських загарбників оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Безжальні "Три сокири" відплати рубають по місцях зосередження російських загарбників ― земля повинна горіти під окупантами!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями розвідники знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна та гелікоптер.
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