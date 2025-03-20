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20 березня 2025, 17:00

На Сумщині з початку року збили понад 700 "шахедів"

20 березня 2025, 17:00
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фото: Сумська ОВА
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З початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в Сумській області майже 750 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed"

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила дев'ять російських "шахедів".

"З початку року наші зенітники вже ліквідували 744 російських безпілотника. Дякуємо нашим Захисникам неба за захист і збережені життя", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони збили 75 безпілотників, якими РФ з вечора атакувала Україну, ще 63 ворожі БпЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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