"Три топора" возмездия: артиллеристы ГУР показали, как уничтожают оккупантов под Покровском
Бойцы подразделения "Art Division" в составе "Спецподразделения Тимура" огнем из гаубицы M777 уничтожают вражеские цели на Покровском направлении
Эксклюзивные кадры уничтожения российских захватчиков обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Безжалостные "Три топора" возмездия рубят по местам сосредоточения российских захватчиков - земля должна гореть под оккупантами!", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях разведчики уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.
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