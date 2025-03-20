Авіація ЗСУ знищила командний пункт російської дивізії в Бєлгородської області
У вівторок, 18 березня, Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ у районі села Демидівка Бєлгородської області
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що цей об’єкт загарбники використовували для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.
"Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений. Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточних ударів по ворожих цілях на Херсонщині та Курщині.
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