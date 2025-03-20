Росіяни вдарили по Костянтинівці "Смерчем": є загиблий та поранені
В середу, 19 березня, російські окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині з РСЗВ "Смерч"
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Ворожі снаряди влучили у складську будівлю, спричинивши масштабну пожежу.
Внаслідок обстрілу поранень зазнали двоє людей. Рятувальники та парамедики Нацполіції надали їм першу допомогу та доставили до лікарні.
Під час ліквідації пожежі у складській будівлі надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка.
Окрім складу, уламками пошкоджені 7 приватних будинків та лінія електропередач.
Рятувальники працювали у надзвичайно складних умовах, ризикуючи життям через загрозу повторних ворожих атак. Пожежу вдалося загасити.
Нагадаємо, російські військові вдарили 6 керованими авіабомбами по Краснопільській громаді на Сумщині. Загинула одна людина, ще одна отримала поранення.