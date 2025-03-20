На Донеччині росіяни вбили одного та поранили п'ятьох цивільних

фото: Донецька ОВА

У Донецькій області російські війська минулої доби вбили цивільного, ще п'ятьох громадян поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за 19 березня російські війська вбили одного мешканця Донеччини в Костянтинівці. Ще п'ятеро людей в області зазнали поранень.

Загалом із початку вторгнення внаслідок дій російських загарбників у регіоні загинуло щонайменше 3108 осіб, а 6846 отримали поранення. Ця статистика не включає жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, протягом доби загарбники здійснили 519 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Ввечері 19 березня російські окупанти атакували населені пункти Запорізької області. У селищі Комишуваха Запорізького району руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє чоловіків отримали поранення.