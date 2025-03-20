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20 березня 2025, 12:50

На Донбасі загинув працівник Суспільного

20 березня 2025, 12:50
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фото: Національна спілка журналістів України
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На Покровському напрямку загинув військовослужбовець, відеограф «Суспільне Дніпро» Кирило Полікевич

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну спілку журналістів України.

Він прийшов на обласне телебачення у 2008 році, з 2018-го працював над ранковим проєктом "Ранок на Суспільному", а у 2020-му став відеографом.

"Кирило був дуже доброю людиною, стриманий, але з усмішкою на обличчі. Я встигла попрацювати з ним лише півтора місяця до того, як він пішов служити. Але, попри це, кожен раз, коли був у Дніпрі та забігав на філію, ми сідали в моєму кабінеті і розмовляли", — згадують колеги захисника.

На фронті журналіст служив у бригаді ППО.

У Полікевича залишилася дружина Ольга та восьмирічна донька Софія.

Національна спілка журналістів України висловлює глибокі співчуття рідним і колегам Кирила Полікевича.

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