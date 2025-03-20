Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні

фото: ДСНС Харківщини

Росія знову показала своє ставлення до мирної ініціативи щодо України, атакувавши Кіровоградську область та інші регіони в ніч проти четверга

Про це написав президент Володимир Зеленський в Телеграм, передає RegioNews.

"Удари Росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються. Щодня й щоночі – під сотню та більше дронів, не припиняються й ракетні обстріли. Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру", – зазначив він.

Зеленський нагадав, що минулої ночі агресори запустили майже 200 "шахедів" і дронів-імітаторів.

"Масована атака на Кіровоградщину – 10 поранених, зокрема четверо дітей, пошкоджено житло, церкву та інфраструктуру", – додав глава держави.

Він висловив вдячність усім, хто зараз працює на місцях і допомагає долати наслідки російського терору.

Як відомо,18 березня за підсумками телефонних переговорів президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.

Нагадаємо, в ніч на 20 березня росіяни запустили по Україні 171 БпЛА. Сили оборони збили 75 безпілотників, ще 63 ворожі БПЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Читайте також: Путін послав Трампа: запускається новий цикл війни на 6-9 місяців