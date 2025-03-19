Сили безпілотних систем знищили російські танки Т-72 під Покровськом

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Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Під час аеророзвідки захисники виявили два ворожі танки, які намагалися рухатися в бік позицій ЗСУ.

"Для їхнього знищення "Flying Skull" негайно підняв у повітря FPV-дрони. Після точного ураження в одному з Т-72 здетонував боєкомплект. Іншу машину наші пілоти зупинили точними ударами в моторно-трансмісійне відділення. Зайнялася пожежа і танк повністю вигорів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Т-72 — це найбільш масовий танк російської армії. Одна з його найсерйозніших вразливостей пов’язана зі щільним розташуванням боєкомплекту у підбаштовому просторі. Тому часто під час пробивання броні, точного скиду з БпЛА або влучення у відкритий люк FPV-дрона боєкомплект детонує і танк знищується разом з екіпажем.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили ремонтну майстерню російської 155-ї бригади морпіхів.